Как не пустить клопов в свой дом или бюджетно избавиться от них. Советы специалиста

Из-за резкого похолодания в начале сентября дома свердловчан начали атаковать клопы. «Новый День» выяснил, как без больших затрат защититься от нежелательного вторжения или, если этого не удалось избежать, избавиться от кровососов.

Как сообщил корреспонденту «Нового Дня» доцент Уральского государственного аграрного университета Андрей Кожевников, домашние вредители (клопы, тараканы, муравьи и другие) из-за резкого наступления холодов нагрянули в квартиры и дома жителей региона.

«Эти существа любят тепло, – поясняет «Новому Дню» Андрей Кожевников. – Это их основной критерий заселения в квартиры в осенний период. Раньше считалось, что, например, клопы заводятся сами по себе из-за антисанитарии и мусора, однако на самом деле мусор им не нужен, они любят тепло и питание».

Обычно насекомые с открытых холодных пространств перемещаются в любые укрытия – магазины или парковки, а оттуда уже попадают в квартиру жилого дома.

«Не знаю, замечали ли вы, но это сезонное явление играет на руку дезинфекторам, – отмечает Андрей Кожевников. – Уже сейчас часто вижу их рекламу, листовки разные на улицах. Дезинфекция эффективна в большинстве случаев, но иногда, например, в общежитиях от клопов просто нет спасения: травишь, а от соседей уже бегут другие».

Итак, клопы. От этих паразитов, которые заводятся в постелях и стульях, не так-то легко избавиться. Андрей Кожевников советует: чтобы предотвратить появление клопов, нужно чаще и качественнее проводить дома уборку.

«Пылесосьте ковры и мягкие поверхности раз в два дня, меняйте постельное два раза в неделю, как можно чаще стирайте, ведь корзина с бельем для клопов – отличное место для размножения. Просматривайте мебель: стыки деталей, щели, обязательно с фонариком, так как невооруженным глазом кровопийц заметить довольно трудно. Просматривайте свое спальное место. Верный признак наличия клопов – маленькие черные крестики на простынях и красные точки – капельки засохшей крови», – сказал «Новому Дню» доцент УрГАУ.

Для защиты от насекомых специалист советует разложить в труднодоступные места полынь, запах отпугнет клопов, если они побегут от соседей. Можно положить ее в рамы картин, щели в стенах, под матрас дивана и другие места. Также необходимо стирать одежду из секонд-хендов.

Немаловажно осматривать и собственное тело. Клопы, хоть и размножаются быстро, не образуют кровососный клан за день. Сначала на теле появляется один укус, потом два, они обязательно расположены рядом. Главное в этом случае – не грешить на комаров.

«Комаров при такой погоде в сентябре уже не будет, – поясняет Андрей Кожевников. – Они не могут жить, если температура ниже 15 градусов. Внешне, не спорю, укус клопа похож на комариный: красная припухлость с точкой в центре. Однако постельные клопы обычно присасываются «дорожкой», то есть несколько укусов в ряд. Если вовремя не обнаружить такого соседства, однажды ночью можно проснуться от жуткого зуда, когда вас искусает целое полчище вредителей».

Кроме зуда, укусы клопов могут вызывать аллергические реакции, при которых наступает критическое понижение давления и удушье. Также, поскольку клоп питается кровью, он переносит разные болезни и может заразить тифом, туберкулезом, сифилисом и другими крайне неприятными заболеваниями.

«Дезинфекция – это самый эффективный, но не единственный способ избавиться от клопов, – сообщает «Новому Дню» доцент УрГАУ. – Часто от паразитов страдают студенты, живущие в общежитиях, а откуда у них деньги на профессиональную обработку? Есть и бюджетные способы избавиться от клопов или хотя бы снизить их активность. Могу рассказать вам способы, о которых обычно рассказываю студентам».

Способ №1, стоимость – бесплатно

«Откройте все окна и уйдите из дома на сутки. Как я говорил, клопы любят тепло и плохо переносят холод. Резкое изменение температуры, особенно при теперешней погоде, убьет особей, но есть вероятность, что отложенные клопами яйца не погибнут, а значит, через какое-то время они могут появиться вновь», – советует ученый.

Способ №2, стоимость – 100 рублей

«Используем уксус 70%. Но просто набрызгать им постель – недостаточно, необходимо найти гнездо клопов и обильно влить в него уксус. Большое количество особей погибнут, а выжившие не смогут активничать», – поделился Андрей Кожевников.

Способ №3, стоимость – 200-300 рублей

«Используем скипидар или сухую полынь/пижму. Резкий запах, конечно, не убьет клопов, но снизит их активность. Это отличный способ, чтобы переночевать с клопами, а на следующий день уже проводить дезинфекцию. В использовании здесь тоже все просто: равномерно распределяем скипидар или траву под матрасом, и укусов станет меньше», – рассказал специалист «Новому Дню».

Способ №4, стоимость – 200-2000 рублей

«Инсектициды (яды) для домашнего использования. В хозяйственных магазинах представлен огромный спектр средств, чтобы потравить клопов самостоятельно. Советую выбирать яды подороже, они эффективнее. Не стоит забывать, что химикаты могут навредить не только клопам, но и людям, и домашним животным. Инструкция по использованию обычно вложена, но по своему опыту скажу, что намного эффективнее распылять яд прямо в гнездо клопов, нежели просто по всей поверхности мебели. А еще, если кто-то воспользуется данным способом, настоятельно рекомендую не нарушать правила безопасности: надевать перчатки, маску, не распылять яд на продукты и одежду, после дезинфекции уйти из помещения, а после все перестирать. Известны печальные случаи домашних дезинфекторов, которые отравили не клопов, а сами себя», – привел пример собеседник агентства.

Нередко мебель из магазина уже приезжает зараженная насекомыми, как и одежда, обувь, мягкие игрушки. Этого не избежать, главное, в случае заражения, быстро принять меры.

«Не спешите выбрасывать диван, если в нем завелись клопы, – говорит «Новому Дню» Андрей Кожевников. – Я знаю случаи, когда люди выбрасывали всю свою одежду, продавали квартиры, нет, так не надо. Современные методы дезинфекции позволяют вывести клопов полностью и без последствий, особенно если вы живете не в общежитии».

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