Число новых случаев Covid-19 опустилось ниже 500

В Свердловской области число новых случаев заболевания коронавирусом впервые за долгое время опустилось ниже 500 и составило 498, из них 100 – в Екатеринбурге.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 130 715.
Состояние 630 госпитализированных оценивается как тяжелое, 404 из них находятся в реанимации, в том числе 309 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона – 4 188. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 456 человек, всего – 120 583.
Зарегистрировано 36 случаев смерти больных Covid-19, с начала пандемии – 5 681.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 14.09.21
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