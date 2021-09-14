Число новых случаев Covid-19 опустилось ниже 500

В Свердловской области число новых случаев заболевания коронавирусом впервые за долгое время опустилось ниже 500 и составило 498, из них 100 – в Екатеринбурге.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 130 715.

Состояние 630 госпитализированных оценивается как тяжелое, 404 из них находятся в реанимации, в том числе 309 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона – 4 188. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 456 человек, всего – 120 583.

Зарегистрировано 36 случаев смерти больных Covid-19, с начала пандемии – 5 681.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

Блэкаут в Екатеринбурге устроили «черные лесорубы». / Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала малые партии объединиться вокруг «Новых людей». / Как не пустить клопов в свой дом или бюджетно избавиться от них. Советы специалиста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»