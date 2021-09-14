Екатеринбургские депутаты, предоставившие неполные декларации о доходах, получили предупреждения

Департамент по противодействию коррупции Свердловской области выявил нарушения в декларациях двух депутатов Екатеринбургской городской думы – Александра Колесникова и Михаила Вечкензина. Оба входят во фракцию «Справедливой России» и являются председателями постоянных думских комиссий. Колесников возглавляет комиссию по городскому хозяйству, Вечкензин – по муниципальной собственности.

Замечания антикоррупционного департамента были подтверждены прокуратурой города. Эти документы сегодня рассмотрела комиссия по безопасности, но в закрытом режиме. Об этом попросил депутат Тимофей Жуков. После обсуждения комиссия решила не наказывать Колесникова и Вечкензина, а вынести им предупреждение.

«Претензии были связаны с неполнотой представленных сведений в декларациях: не указаны старые банковские счета, допущены механические опечатки. Депутаты сегодня дали объяснения, из которых следует, что умысла сокрытия доходов у них не было. То есть была допущена техническая ошибка. Поэтому комиссия рекомендовала вынести предупреждение, чтобы впредь такие случаи не повторялись», – пояснил «Новому Дню» председатель комиссии по безопасности Сергей Воронин.

Добавим, за нарушения в декларациях городских депутатам может грозить наказание вплоть до лишения мандата. Окончательное решение по данному вопросу примет городская дума на пленарном заседании 21 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

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