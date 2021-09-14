Из-за отказа двигателя самолет, вылетевший из Екатеринбурга, вернулся в аэропорт

Сегодня около часа назад самолет авиакомпании Nord Star, выполнявший рейс Екатеринбург – Ростов-на-Дону почти сразу после взлета вынужден был совершить экстренную посадку в Кольцово. Произошел отказ левого двигателя, сообщает транспортная прокуратура.

На борту находились 103 пассажира. На аэродром съехались экстренные службы: пожарные машины, скорая помощь. К счастью, их помощь не понадобилась. Посадка прошла в штатном режиме, уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Самолет тоже не получил повреждений. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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