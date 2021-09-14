В августе «Уральские авиалинии» перевезли больше пассажиров, чем в допандемийном 2019 году

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в августе перевезла 1,2 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в августе 2019 года. По предварительным итогам года в целом перевозчик тоже приближается к допандемийным показателям.

В последний месяц лета, по данным пресс-службы авиакомпании, перелетами по России воспользовались 868 702 пассажира. Международными рейсами улетели почти 164,5 тысячи человек, в СНГ – еще 179 тысяч. Всего за август «Уральские авиалинии» совершили 7 492 рейса, что на 15% больше, чем в тот же период 2019 года.

По итогам восьми месяцев 2021 года авиакомпания тоже приближается к допандемийным показателям: ее услугами воспользовались более 6 миллионов пассажиров (95% к 2019 году). Всего за это время «Уральские авиалинии» совершили 42 235 рейсов (100% к 2019 году), большинство – по России (свыше 30 тысяч).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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