Осенью подростков начнут прививать от коронавируса

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба объявил, что вакцинация свердловских подростков есть в планах.

«Это вопрос федеральных научно-исследовательских центров, сейчас испытания заканчиваются, и достаточно успешно. Когда федеральные центры примут решение о начале вакцинации подростков «Спутником V» и «Спутником-Лайт», мы будем это делать. В настоящий момент такого решения нет, но я могу спрогнозировать, что появится в течение сентября», – сказал Павел Креков.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

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