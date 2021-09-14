«КовиВак» появился в свердловских больницах, но оперштаб не советует им прививаться

Российская вакцина против Covid-19 «КовиВак» уже есть в некоторых медицинских учреждениях Свердловской области, однако власти региона не советуют ей прививаться, поскольку она испытана не до конца.

«Вакцина испытана еще не в полном объеме, хотя находится на заключительной стадии клинических испытаний, – заявил сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба вице-губернатор Павел Креков. – Я бы хотел предостеречь граждан от преувеличения достоинств какой-либо вакцины, в том числе и «КовиВака». Защиту обеспечивают все существующие вакцины. Особенно ожидать «КовиВак» не стоит, он не имеет особенных преимуществ. Мы получаем «КовиВак» уже сейчас, он есть в нескольких лечебных учреждениях Екатеринбурга и еще в двух муниципалитетах. Вакцина пока не запущена в обширное производство, но у нас есть «Спутник Лайт» и «Спутник V», на данный момент имеется 400 000 свободных доз».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

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