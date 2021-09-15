В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли не платить за невкусное блюдо в ресторане

В Екатеринбурге рестораторы закладывают около 30-40 тысяч рублей в день на расходы, связанные с отказами клиентов от блюд. «Конечно, такая статья расходов предусмотрена не у любого заведения общепита. Но в хороших ресторанах это практически обязательное правило – на случай, если клиент недоволен блюдом, даже если это чисто субъективная причина. Многим дешевле потерять на возврате, чем лишиться постоянного клиента», – рассказала «Новому Дню» управляющая одного из екатеринбургских ресторанов.

Интересно, что по закону ресторан не обязан выключать из счета блюдо, если, например, повар слишком щедро добавил перца, а вот если еда не соответствует заявленным параметрам, то можно попросить переделать ее или не включать позицию в счет. «Претензия потребителя к качеству блюда должна быть обоснована. Если блюдо отвечает требованиям качества и безопасности, доказать его ненадлежащее исполнение будет очень сложно (представление о «вкусности» у каждого индивидуальное). Поэтому специалисты в области защиты прав потребителей рекомендуют гражданам решать спорные ситуации такого рода на месте с представителем заведения общепита и находить компромиссы, удовлетворяющие обе стороны потребительских взаимоотношений», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Например, если вы заказали стейк прожарки medium rare, а вам принесли кусок мяса well done, то это оказание некачественной услуги. То же, если в капучино налили прокисшее молоко. Нарушением будет считаться и тот случай, если вы уточнили, что у вас аллергия на молочные продукты, а вам принесли десерт с добавлением сливок, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

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