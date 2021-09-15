В Екатеринбурге через ржавые трубы утекает почти 25 млн кубометров воды

В Екатеринбурге из ветхих труб вытекает порядка 25 млн кубометров воды. Так, в 2020 году объем потребления питьевой воды составил 109,5 млн кубов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕМУП «Водоканал». При этом фактический объем потерь воды при транспортировке в том же году составил 22,624%.

В этом году потери еще больше – 23,618% по итогам семи месяцев. Однако в Водоканале отмечают, что это не предел. «Плановый показатель доли потерь воды по всем причинам установлен для MУП «Водоканал» в размере 23,92% приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. По сравнению с предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства в других регионах, это средний уровень потерь: в отдельных муниципалитетах он доходит до 50-55% от объема поданной в сети воды», – пояснили в пресс-службе предприятия.

Там также уточнили, что потери воды происходят не только из-за аварийных ситуаций, но и «в связи с несанкционированными врезками в сети и умышленным повреждением общедомовых приборов учета».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

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