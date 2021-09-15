На берегу Шарташа нашли тело пропавшего бизнесмена

В Екатеринбурге, на восточном берегу озера Шарташ, найдено тело бизнесмена Александра Шабанова, пропавшего 10 сентября.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, началась доследственная проверка. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Родственников и знакомых Шабанова опрашивают.

Один из знакомых погибшего, Алексей Беззуб, написал в соцсети, что последний раз общался с Александром 6 сентября, после того как Шабанов сходил на допрос в налоговую инспекцию, – они обсуждали эту тему. 10 сентября бизнесмен пропал. По мнению Алексея, причин для суицида у Шабанова не было, он собирался в отпуск за границу.

В пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу уточнили, что об исчезновении мужчины сообщила его жена вечером 10 сентября. Вскоре автомобиль был найден, у одного из домов по улице Пески. Днем 14 сентября жительница Екатеринбурга позвонила в полицию и заявила, что заметила на берегу озера Шарташ, недалеко от одного из домов по улице Изоплитной, тело незнакомого ей человека. Полицейские установили его личность, это оказался без вести пропавший предприниматель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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