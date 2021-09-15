Для уборки улиц Екатеринбург закупит более 100 коммунальных машин

В ближайшем будущем власти Екатеринбурга приобретут самую крупную партию коммунальной техники за последние 8-9 лет. Это позволит вывести содержание улично-дорожной сети, тротуаров, парковых территорий на совершенно новый уровень.

Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе 41 канала «Главное в городе». По его словам, на прошлой неделе были подписаны необходимые документы. «Надо было провести переговоры с лизинговыми компаниями, потому что мы приобретаем технику в лизинг, – пояснил Орлов. – За последние 8-9 лет это будет самое большое приобретение коммунальной техники для уборки улично-дорожной сети». Речь идет о более чем ста единицах, с потенциальными поставщиками переговоры проведены, номенклатура определена. «Я надеюсь, что совсем скоро на наших улицах появится новая очень эффективная коммунальная техника, которая позволит вывести содержание наших улиц, наших тротуаров, парков на абсолютно новый уровень», – рассказал глава Екатеринбурга. Новая техника будет стоить 800 млн рублей, но здесь городу помог губернатор: половину стоимости оплатит муниципалитет, половину – область.

Алексей Орлов рассказал еще об одной перспективной идее, которую он увидел в Татарстане, в Набережных Челнах. Там работает предприятие, которое занимается восстановлением КамАЗов. «На предприятии очень интересный подход. Туда заходит техника, которая полностью изношена, но имеет детали, которые не поддаются износу, – рессоры, блок, двигатели, блок мостов, – пояснил Орлов. – За счет этого заказчик получает технику прямо с конвейера, но за полцены. У нас есть довольно большой парк КамАЗов, часть из которых не работает, потому что выработала свой ресурс. Теперь есть возможность снова ввести ее в строй, и это тоже самым положительным образом отразится на состоянии нашего города».

Кроме того Алексей Орлов ответил на вопрос, не потребует ли увеличение парка коммунальной техники расширения и штатной численности работников ДЭУ. «Я бы сказал, работать можно не количеством, а качеством, сейчас штатная численность позволяет содержать город в хорошем состоянии, – заявил Алексей Орлов. – У нас же есть еще и масса подрядных организаций, которые готовы работать по заявкам ДЭУ. Не обязательно за счет бюджета содержать большое дорожно-эксплуатационное управление, у нас многие виды работ выполняют частные фирмы, у которых есть и техника, и ресурсы. При необходимости мы можем эти услуги покупать, мне кажется, это более эффективное расходование бюджетных средств».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

В Свердловской области за сутки от Covid-19 умерли 38 человек. / Честный, заботливый семьянин, следующий заветам Христа, – екатеринбуржцы описали идеального кандидата в депутаты (ВИДЕО). / На берегу Шарташа нашли тело пропавшего бизнесмена. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»