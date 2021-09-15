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Среда, 15 сентября 2021, 13:37 мск

Новости Екатеринбург

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На Урал идут сильные ливни. Спасатели просят людей не прятаться под землей

По данным синоптиков, завтра, 16 сентября местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди. В пресс-службе ГУ МЧС свердловчан просят соблюдать меры безопасности.
Спасатели советуют, во-первых, воздержаться от поездок за город, выездов на охоту, рыбалку и занятий экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения; во-вторых, не прятаться от ливня в подземных переходах и другие заглубленных помещениях – их может затопить.
Если ливень застал граждан в личном автомобиле, не надо пытаться переплыть затопленные участки. Лучше медленно перестроиться в крайний правый ряд, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать ливень. Если вода будет прибывать, надо выйти из машины и подняться на возвышенный участок местности или зайти в ближайшее здание.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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