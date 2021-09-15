Осторожно, лоси: УГИБДД выступило с обращением к водителям

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о возможном появлении на дороге диких животных, особенно лосей, которые нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями.



Как сообщили в пресс-службе инспекции, с начала года на дорогах Свердловской области случилось 448 наездов как на диких, так и на домашних животных. В результате 13 ДТП два человека погибли и 17 получили травмы, в том числе один ребенок. Чаще всего животные выбегают на дороги в темное время суток.

Особенно это касается участков дорог, которые отмечены специальным дорожным знаком «Дикие животные». Бывает, что водители не уделяют этому знаку внимания, но надо учесть, что поведение животных непредсказуемо. К тому же если ДТП произошло в зоне действия этого знака, природоохранная прокуратура может оштрафовать водителя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

Избирком рассмотрит результаты выборов в заксо 22 сентября. / Родители Екатеринбурга выйдут на пикет против цифровизации образования и экспериментов над школьниками. / Водоканал не готов хоронить экопрожект – чтобы он заработал, надо потратить еще сотни миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»