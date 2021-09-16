Екатеринбуржцы вызвали МЧС из-за чайника на остановке (ФОТО)

Сегодня утром горожане заметили, как к автобусной остановке «Трансагентство» на улице Малышева с мигалками подъехала пожарная машина. Сотрудники МЧС обошли остановку, а затем сели обратно в машину и уехали.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС, сотрудники приехали на ложный вызов – поступило сообщение о бесхозном предмете.

«Тут на остановке лежал черный пакет с чем- то твердым внутри, – сказала «Новому Дню» пенсионерка Галина, которая ждала автобус в тот самый момент, когда кто-то обнаружил странный предмет. – Кто-то на остановке его заметил и подумал: вдруг бомба, ну и позвонил пожарным. Я не уехала, осталась посмотреть, что тут будет. Вот, приехали эмчеэсники, открыли этот черный пакет, а в нем чайник обычный стоит. Хорошо, что не бомба! Чайник этот какой-то мальчик увез на тачке».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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