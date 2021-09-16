Автобус с вахтовиками врезался в КамАЗ на «трассе смерти», есть пострадавшие (ФОТО)

На серовской трассе, которую в народе называют «трассой смерти», автобус с вахтовиками врезался в КамАЗ, перевозивший известь. Пострадали водитель и пассажиры Neoplan – их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Водитель грузовика чудом не пострадал. Известь высыпалась на дорогу.

Авария произошла накануне ночью на 230-м километре дороги Екатеринбург – Серов, в Нижнетуринском районе. Автобус Neoplan вез 22 рабочих из Перми в ХМАО. 47-летний водитель решил совершить обгон и врезался в КамАЗ, который в этот момент начал совершать поворот. По словам водителя автобуса, дорога была свободной, и грузовик выскочил неожиданно. Но водитель КамАЗа рассказал, что заранее включил поворотники, убедился в отсутствии помех и начал поворот. В этот момент почувствовал удар в заднюю левую часть прицепа, после чего известь посыпалась на дорогу.

«В результате ДТП пострадали 47-летний водитель и 4 пассажира автобуса Neoplan. С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика в аварии не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

На место пришлось вызывать спасателей, которые вытаскивали пострадавших из салона автобуса. От более серьезных травм их спасло то, что все были пристегнуты ремнями. Водители прошли процедуру освидетельствования, оба были трезвы.

«По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по окончании которой будет принято мотивированное решение», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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