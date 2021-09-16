Холодная и невкусная еда: куда жаловаться на школьное питание

Родители свердловских школьников, которые питаются в столовых, чаще всего жалуются на две вещи: на остывшую и невкусную, по их мнению, еду. По каждому конкретному случаю органы образования обязаны провести проверку. Рассказываем, где можно посмотреть меню вашего ребенка на ближайшие две недели и куда жаловаться, если вас что-то не устраивает.

«Один из основных вопросов, который чаще других волнует родителей школьников, – это температура подаваемой пищи. Часто в жалобах говорят, что подается холодное питание. Мы реагируем довольно оперативно, проверяем эту информацию, – рассказал начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских. – Второй по частоте вопрос: почему питание невкусное? Но здесь вопрос неоднозначный. Ведь о вкусах не спорят. Школьное питание запрещает специи, запрещает использование консервированных продуктов. Школьное здоровое питание отличается от общепита, домашнего питания. Но такую информацию от родителей мы тоже проверяем. Если выявляется факт использования дешевых продуктов, просим организаторов питания их заменить на более качественные, вкусные. Или просим переработать меню. Но когда большинство детей питание устраивает, и только меньшая часть говорит «не вкусно», мер не принимаем».

Родители при желании могут узнать меню своего ребенка и на сегодня, и на ближайшие две недели. Оно должно быть размещено на сайте школы. Через две недели меню сменится, затем повторится первый вариант. То есть с периодичностью раз в две недели ребенок будет есть одни и те же блюда. В министерстве рассказали, что выбирают их из списка рекомендуемых Роспотребнадзором. В нем порядка 1000 вариантов. Иногда учитывается региональная особенность, используются сезонные овощи, фрукты, растущие в данном конкретном месте.

На вопрос «Нового Дня», нет ли переизбытка быстрых углеводов в школьном рационе, Дмитрий Шиловских ответил, что все блюда сбалансированы. «Сегодня есть требование: напротив каждого блюда должна быть написана его калорийность, а также количество белков, жиров и углеводов – и они должны быть в строгом соответствии с требованиями закона», – отметил представитель министерства образования.

Кстати, родители имеют право прийти и в столовую, чтобы лично выяснить, чем кормят их ребенка, и попробовать блюда. Для этого нужно заявить о своем желании классному руководителю, завучу или директору, уверяет Дмитрий Шиловских. И тогда с соблюдением всех санитарных требований для желающих устроят посещение.

Если питание ребенка в школе вас не устраивает, есть несколько каналов, куда можно пожаловаться. Во-первых, это горячая линия свердловского минобразования: +7 (343) 312-000-4 (добавочный 140). Телефон доступен в рабочее время, но не всегда на линии есть специалист. Во-вторых, это служба поддержки АИС «Питание» Екатеринбурга: +7 (343) 371-81-71, 371-81-22. И, наконец, на сайте «Госуслуги» есть раздел «горячее питание школьников»: https://www.gosuslugi.ru/10090.

Добавим, что в Свердловской области бесплатное горячее питание раз в день в школах получают более 300 тысяч детей (240 тысяч – начальная школа, а также льготные категории учащихся). В 2021 году на эти цели потратят 3,576 миллиарда рублей: 1,832 миллиарда – из федеральных средств, 1,744 миллиарда – из регионального бюджета.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

Европарламент одобрил ужесточение отношений с Россией. / Голосующий Путин ни на что не повлияет. / Сумма ущерба от летнего блэкаута по вине «Штерна» сократилась в 10 раз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»