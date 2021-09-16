Родители сообщают, что в сентябре не получили выплату на детей с 1,5 до 3 лет

Выплата на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет обычно производится в 10-х числах месяца. Но в сентябре мамы еще не получили деньги, сообщили «Новому Дню» жители Екатеринбурга. «В соцзащите сказали, ждите. До 26 сентября придут», – говорит одна из мам.

Обычно, по словам екатеринбурженки, деньги приходили на карту 9-11 числа. Но в сентябре выплат нет по сей день – 16 сентября. «Мы обычно из этих денег платим за садик, квитанцию уже выдали, а денег нет», – поделилась мама.

В пресс-службе министерства социальной политики Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что по закону никакой задержки нет: по федеральному постановлению об этой выплате деньги должны быть перечислены со 2 по 26 число месяца. То есть официально ничего не нарушено. Деньги выделяет регионам Федерация. В информационно-расчетном центре министерства сообщают, что средства поступили в Свердловскую область накануне и уже перечислены в банк. Родители должны получить деньги 16-17 сентября.

Напомним, ежемесячную выплату могут получать граждане России, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. Она назначается по заявлению тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе за второй квартал предыдущего года. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для ребенка, в Свердловской области – это более 11 тысяч рублей. На первого ребенка деньги поступают из федерального бюджета. На второго средства будут поступать из материнского капитала, заявление подается в Пенсионный фонд. Сумма материнского капитала, естественно, будет уменьшаться до тех пор, пока заявитель не откажется от выплаты, либо до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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