В поселок Островное запустили автобус, которого не видели здесь несколько десятилетий

Из Асбеста в поселок Островное запустили автобусное сообщение, которого не было несколько десятилетий. Люди годами добирались до города на такси, что многим не по карману, либо из соседнего села, расположенного на расстоянии 5 километров. С сегодняшнего дня автобус будет ходить трижды в день.

О проблеме рассказала жительница Островного Валентина Копотилова на «прямой линии» с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 6 сентября. Женщина сообщила, что в поселок уже много лет не ходит никакой общественный транспорт, а ближайшая остановка находится в 5 километрах – в селе Красноармейское, до которого приходится идти полтора часа пешком. Также сельчане ездили в Асбест, где находятся необходимые магазины и больницы, на такси за 400 рублей в один конец.

По поручению губренатора Свердловской области с сегодняшнего дня в Островное запустили автобус. Он будет ходить трижды в день: утром, днем и вечером. Стоимость проезда составит 50 рублей.

«В прошлом году мы построили замечательную автомобильную дорогу. В этом – установили остановочный пункт. Теперь здесь будет ходить автобус. Так как это социально значимый маршрут, перевозчик будет работать по регулируемому тарифу. Он более удобен для жителей. Проезд до Асбеста будет составлять 50 рублей. Сумма контракта с перевозчиком составила 300 тысяч рублей на пять месяцев», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.

Заместитель начальника управления автодорог Свердловской области Данил Засыпкин добавил: для того, чтобы автобус доезжал до поселка, продлили существующий маршрут № 110 «Асбест – поселок Красноармейский» и скорректировали расписание. Теперь автобус будет следовать от остановочного пункта в поселке Островное, через поселок Красноармейский и в центральную часть Асбеста.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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