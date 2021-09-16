Еще 36 случаев смерти от коронавируса зарегистрировано на Урале

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано еще 36 случаев смерти от коронавируса, сообщили в оперативном штабе региона. Всего с начала пандемии умерли 5755 человек в регионе.

Также за последние 24 часа пришло подтверждение о 508 случаях заражения Covid-19, в том числе – у 137 екатеринбуржцев. «Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 131 725. Состояние 567 госпитализированных оценивается как тяжелое, 385 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 303 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4029. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – отметили в оперштабе.

Там уточнили, что выписаны из больниц 121 537 человек, в том числе 483 за последние 24 часа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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