В Академическом обсудили, что будет с пробками из-за строительства трамвайной ветки

В Екатеринбурге сегодня прошло выездное заседание депутатской группы «Содействие развитию восьмого района «Академический» – депутаты, чиновники и представители «РСГ-Академическое» обсуждали развитие транспортной доступности района. Сейчас решается три главных вопроса. Это, во-первых, строительство двухуровневой развязки на перекрестке де Геннина и Серафимы Дерябиной. Проект уже есть, в ценах 2019 года он обойдется в 1,77 млрд рублей. Сейчас его предполагается скорректировать и подать заявку на участие в федеральной программе «Стимул». Шансы на попадание в эту программу и, соответственно, получение федеральных денег, оценивают как высокие. Еще одна дорога – улица Академика Сахарова на участке от Рябинина до Суходольской. Ее строят в четыре этапа, самым главным на данный момент является второй: на нем предполагается провести проезд до строящегося образовательного центра на улице Верхнеуфалейской. Последний вопрос (и, пожалуй, один из главных) – строительство трамвайной ветки в этом районе города.

«Большинство претензий жителей Академического – это доступность транспортной инфраструктуры. Важность этого вопроса сложно переоценить. У нас сейчас две артерии – де Геннина – Серафимы Дерябиной и Амундсена – Объездная – которые выводят жителей Академического из района в город. Я надеюсь, что решение вопросов, которые сегодня обсуждались, приведут к тому, что проблемы с пробками будут решены», – заявил депутат городской думы Сергей Воронин, который сам живет в Академическом. Его коллега Сергей Боярский добавил, что обсуждается еще один вариант: выход улицы Амундсена на ЕКАД. Мост уже построен, от него осталось проложить 44 километра. Вопрос о выделении средств будут решать в гордуме.

Что касается строительства трамвайной ветки, то депутатов, как и местных жителей, особо заинтересовал вопрос – когда начнутся непосредственно строительные работы?

Контракт на строительство был заключен 4 мая, длина в одну сторону составит 4,4 км. Сейчас идет подготовка и проектирование рабочей документации. Как рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Игорь Кунгурцев, плановый срок выхода подрядчика на объект – ноябрь этого года: тогда начнется переустройство сетей на улице Зоологической, а также вынос коммуникаций и подготовка к укладке рельсо-шпальной решетки.

По его словам, никаких проблем с качеством из-за того, что строительство начинается фактически в зиму, возникнуть не может.

«Если мы будем ждать летнего периода, у нас времени не останется на реализацию этого контракта. Есть такие сети, которые можно безболезненно переустраивать зимой. Например, ливневая канализация зимой не работает. Понятно, в дальнейшем для устранения просадки подрядчик будет делать уплотнение – срок реализации проекта до 2024 года, и подрядчик будет контролировать все места, где были работы. Качество работ будет на должном уровне. Мы в городе строим дороги и зимой. Вот эту дорогу (Вильгельма де Геннина, – прим. ред.) зимой строили, но вводили осенью. Есть сезонные работы, например – укладка асфальта. Понятно, что этого зимой делать не будут. Но по подготовке полотна вопросов нет», – прокомментировал Кунгурцев.

Еще один важный вопрос, который обсудили на выездном заседании ЕГД – что будет с пробками во время работ? В ближайшее время, по словам чиновника, никаких перекрытий движений не будет. Но, конечно, когда будет идти укладка рельсов, где-то временно придется вводить ограничения. Их в мэрии обещают минимизировать. Добавим, непосредственно рельсы должны появиться в 2022 году. Прокладывать их начнут со стороны Волгоградской, в Академическом ветка пройдет по улице Вильгельма де Геннина, по краю нечетной стороны.

По контракту срок реализации проекта – 2024 год. «Есть стремление этот срок сместить и успеть к августу 2023 года», – отметил депутат гордумы, гендиректор УК «Академический» Николай Смирнягин. Но все будет зависеть от финансирования. А еще к запуску новой трамвайной ветки должны появиться и новые трамваи.

«Закупаться трамваи будут, потому что надо запускать новый подвижной состав. Мы делаем новый район, новые пути, поэтому вагоны тоже должны быть новыми», – отметил зампредседателя комитета по транспорту Сергей Яскевич.

Напомним, решение о создании восьмого района города было принято в ЕГД в начале декабря 2019 года, затем идею поддержали на уровне заксобрания и правительства региона, а после, в ноябре 2020, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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