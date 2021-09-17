Это ощутят все нижнетагильцы: ЕВРАЗ запустил новую систему улавливания пыли

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

На Среднем Урале от коронавируса скончались 5 792 человек. / Четвертый день роста: в России почти 20 тысяч новых больных Covid-19 за сутки. / «Задавят и бросят с камнем в озеро или в бочку да посолят», – писатель Федор Решетников об Урале и уральцах (ФОТО). Читать дальше

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