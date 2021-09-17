Нижнему Тагилу дадут более 4 млрд на развитие

Более 4 миллиардов рублей получит Нижний Тагил на свое развитие. Деньги будут направлены ЕВРАЗом.

Соответствующе соглашение было подписано вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым, первым заместителем губернатора Свердловской области Александром Высокинским и главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Трехстороннее соглашение предполагает поддержку следующих проектов:

– поддержку профессионального волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»;

– капитальный ремонт здания Городского дворца детского и юношеского творчества;

– строительство культурно-образовательного центра на Гальяно-Горбуновском массиве.

«ЕВРАЗ на протяжении многих лет направляет средства на улучшение инфраструктуры городов присутствия. Мы хотим, чтобы наши города развивались, чтобы в Нижнем Тагиле и Качканаре было комфортно, приятно и интересно жить молодежи, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Строительство новых спортивных и культурных объектов, поддержка спорта, реализация мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду сделают будущее наших городов лучше».

«Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом в Свердловской области уже построены и отремонтированы социальные объекты на сумму около 11 миллиардов рублей. Соглашение, которое мы подписали сегодня – внесет существенный вклад в повышение качества жизни уральцев», – рассказал Александр Высокинский.

«Напомню, что первое трехстороннее соглашение было подписано 6 сентября 2017 года. Благодаря его реализации социально-экономическое сотрудничество муниципалитета, правительства Свердловской области и компании ЕВРАЗ не является чем-то эфемерным, а обретает конкретные формы в виде осуществления различных социальных проектов, появления новых объектов инфраструктуры. Например, строительство моста через Нижнетагильский пруд, о котором тагильчане мечтали почти сто лет, уже в следующем году будет завершено. За четыре года в развитие Нижнего Тагила было вложено уже 2 млрд 23 млн 433 тыс. рублей», – подчеркнул мэр Владислав Пинаев.

Благодаря соглашениям, заключенным ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрациями Нижнего Тагила и Качканара также строится мост через Тагильский пруд, построены дворец единоборств «Атлант, футбольный клуб «Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка».

Нижний Тагил, Елена Васильева

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