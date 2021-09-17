«Автомобилист» уступил «Авангарду» в домашнем матче

«Автомобилист» проиграл домашний матч против омского «Авангарда». Екатеринбуржцы уступили сопернику со счетом 1:3.

Гости забросили первую шайбу в большинстве на 17-й минуте встречи стараниями Сергея Толчинского. А в начале второго периода «Авангард» удвоил преимущество, благодаря голу Николая Прохоркина. «Автомобилист» смог ответить лишь на 45-й минуте: Брукс Мэйсек бросил точно в угол ворот омичей после передачи Шейна Принса. Вскоре хозяева получили большинство, но не смогли его реализовать. «Авангард» же воспользовался своим шансом, когда екатеринбуржцы на последних минутах матча получили штраф за нарушение численного состава. Иван Телегин вколотил третью шайбу в ворота «Автомобилиста». Отыграться за оставшееся время екатеринбуржцы не смогли.

«Сегодня определяющим моментом стала игра в неравных составах. Соперники реализовали свое преимущество два из двух, а мы ноль из двух. К тому же в третьем периоде, когда у нас появилась надежда, мы получили такое несуразное удаление за то, что было шесть человек на льду. И мы за это поплатились», – подытожил после матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Следующий матч «Автомобилист» также проведет в Екатеринбурге, 19 сентября команда сыграет против московского ЦСКА. Напомним, Роспотребнадзор разрешил пускать на хоккейные матчи до 1000 зрителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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