За сутки от коронавируса скончались еще 36 свердловчан

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 505 новых случаев Covid-19, регион остается на четвертом месте в России по количеству заболевших. Смертей тоже по-прежнему много: за день умерли 36 человек.

По данным регионального оперштаба, 602 человека находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 383 – в реанимации, 303 – на ИВЛ. Еще 4023 пациента – в состоянии средней степени тяжести. Остальные – в удовлетворительном.

«Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 132 734. За сутки зарегистрировано 36 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 5838», – добавили в штабе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.09.21

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