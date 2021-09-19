За сутки в Свердловской области скончались 37 человек с Covid-19

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 37 случаев смерти больных коронавирусом, общее число летальных случаев – 5875.

Состояние 589 госпитализированных оценивается как тяжелое, 391 из них находится в реанимации, в том числе 312 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, составляет 4 107. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За день в регионе зарегистрировано 507 новых случаев Covid-19, в том числе в Екатеринбурге – 144. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 133 241.

За последние сутки выписано 448 человек, всего – 122 924.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.09.21

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