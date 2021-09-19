Центр общественного наблюдения принял 165 заявлений о нарушениях на избирательных участках

За три дня выборов в центр общественного наблюдения в Екатеринбурге поступило 448 звонков. Свердловчане в основном спрашивали, как проголосовать на дому или в больнице. Несколько избирателей пожаловались на испорченные бюллетени, когда увидели в них зачеркнутую фамилию кандидатов. Юристы разъясняли, что кандидат снялся с выборов уже после печати бюллетеней.

В ЦОН также поступило 165 обращений от СМИ, заявивших о нарушениях на избирательных участках. Среди них: вынос избирателями бюллетеней с участка, в кабинку для голосования заходило несколько взрослых людей, рядом с участками велась незаконная агитация.

«Каждый случай был рассмотрен юристами ЦОН, при необходимости на место отправлялась мобильная группа, для фиксации или решения этих вопросов», – сообщили в пресс-службе центра.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что по ее данным, в полицию для проверки направлено 44 сообщения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.21

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