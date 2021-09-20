За 5 лет «Единая Россия» потеряла в Свердловской области около 5% голосов

Стали известны предварительные результаты голосования по выборам депутатов Госдумы в Свердловской области. По сравнению с 2016 годом, «Единая Россия» потеряла около 5%, а КПРФ – приобрела около 10%. Кроме того, партия «Новые люди», первый раз участвующая в выборах, уверенно преодолела 5%-ный барьер.

По данным на 03:14, по партийным спискам «Единая Россия» набрала на Среднем Урале от 33,73% (Березовский округ) до 38,87% (Асбестовский округ). В Свердловском округе за партию власти проголосовали 34,65% избирателей, в Нижнетагильском – 34,31%, в Каменск-Уральском – 35,32%, в Первоуральском – 33,63%, в Серовском – 35,61%. В 2016 году предварительный результат ЕР на этот час составил 40,08%. Добавим, в среднем по стране ЕР пока набирает 46,67%.

На втором месте – КПРФ: от 18,41% (Свердловский округ) до 24,11% (Первоуральский). Пять лет назад партия набрала около 12%.

Результат «Справедливой России – за правду» колеблется от 10,06% (Асбестовский округ) до 14,30% (Нижнетагильский).

По сравнению с прошлыми выборами, в Свердловской области сильно просела ЛДПР. В среднем по области она набрала около 10% (5 лет назад – 16,76%).

Хороший результат показали дебютанты – «Новые люди». По предварительным данным, в Свердловском округе за них проголосовали 10,17%, в остальных округах – от 6,86% до 8,37%.

Партия «Яблоко» смогла набрать больше 5% только в Свердловском округе (5,23%). В остальных округах не набралось и трех.

Российская партия пенсионеров за справедливость набрала около 3%.

По всем семи одномандатным округам побеждают ставленники «Единой России»: Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Константин Захаров, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Данные наблюдателей: в свердловское заксобрание проходят шесть партий. / В Свердловской области единороссы побеждают во всех семи округах на выборах в Госдуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»