В Свердловской области выявлено 506 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области выявлено 506 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 143 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев Covid-19 составляет 133 747.
Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 628 госпитализированных оценивается как тяжелое, 395 из них находятся в реанимации, в том числе 306 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, составляет 4 228. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
За сутки выписано 439 человек, всего 123 363.
Зарегистрировано 36 случаев смерти больных Covid-19, с начала пандемии – 5 901.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 20.09.21
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