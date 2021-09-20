В Свердловской области выявлено 506 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области выявлено 506 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 143 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев Covid-19 составляет 133 747.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 628 госпитализированных оценивается как тяжелое, 395 из них находятся в реанимации, в том числе 306 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, составляет 4 228. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки выписано 439 человек, всего 123 363.

Зарегистрировано 36 случаев смерти больных Covid-19, с начала пандемии – 5 901.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

Прокуратура начала проверку обрушения здания-памятника на Радищева (ФОТО). / Медики показали, как одеваются в «красных зонах» после отмены противочумных костюмов (ФОТО). / Лучше всего за «Единую Россию» в Екатеринбурге проголосовали психбольница, военные и центр соцобслуживания. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»