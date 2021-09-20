На Пермском тракте столкнулись два грузовика: один человек погиб, двое ранены (ФОТО)

На 246-м километре Пермского тракта около 22 часов столкнулись два грузовика, КамАЗ и «Скания». ДТП случилось из-за того, что водитель первого выехал на встречку.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, после столкновения на месте ДТП скончался 54-летний водитель «Скании». В его машине в спальном отделении ехал 30-летний пассажир, он получил травмы, мужчину увезли в Бисертскую ГБ. В этой же больнице находится 50-летний водитель КамАЗа, он в коме.

Уже известно, что стаж вождения предполагаемого виновника ДТП – 19 лет, в этом году его 8 раз ловили на нарушениях ПДД. Второй водитель получил права 36 лет назад, к ответственности за нарушения в этом году не привлекался. Обоих проверят на опьянение. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дороге, напоминает, что выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, характеризуется высокой тяжестью последствий при ДТП. При вождении в утомленном состоянии у водителя ослабевает внимание и увеличивается время реакции. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге, водителям при ощущении усталости следует остановиться и отдохнуть», – добавили в УГИБДД.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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