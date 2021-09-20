В самолете, летевшем из Турции в Екатеринбург, умерла пассажирка

Самолет, следовавший из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи: одной из пассажирок стало плохо во время полета. К сожалению, спасти женщину не удалось. Она скончалась до прибытия в аэропорт.

«Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья – Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи. На борту женщине была оказана первая медицинская помощь членами экипажа и врачом из числа пассажиров. К сожалению, женщина скончалась до прибытия в аэропорт», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

По данным онлайн-табло Кольцово, самолет из Антальи вылетел сегодня в восьмом часу утра. Сейчас судно находится в Сочи и готовится к вылету в Екатеринбург. Здесь его ожидают в 14:50.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

Сигареты не брать, семьей не покупать: пенсионеры, получившие подарочные карты в день голосования, делятся неприятными историями. / Почему результаты «Единой России» сильно разнятся в регионах УрФО – объяснение политолога. / На Пермском тракте столкнулись два грузовика: один человек погиб, двое ранены (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»