Уральскому институту травматологии и ортопедии подарили автомобиль скорой помощи

Уральскому институту травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина в пользование передан современный и маневренный автомобиль медицинской службы, собранный на базе Citroen Jumpy. Машина уже находится в гараже медицинского центра и в ближайшие дни выйдет на линию. Транспортное средство передано в дар Фондом святой Екатерины. Там отметили, что институт уже давно нуждался в автомобиле, который бы позволял вмещать все необходимое для работы оборудование и был оборудован комфортными местами для медицинской бригады. Все это учтено: в машине установлены поручни, тележка-каталка с приемным устройством, кондиционер и трансформируемые сидения для сопровождения пациента. Основное преимущество новой машины – компактные размеры, что повышает маневренность и проходимость в условиях городских пробок.

«Особенно остро потребность в таком автомобиле встала в период пандемии при оказании учреждением неотложной и экстренной помощи населению. Сейчас мы сможем организовывать комфортную транспортировку больных, которым требуется дополнительное обследование или перегоспитализация в другие медицинские организации города. Во всех случаях пациентов будет сопровождать медицинский персонал», – говорит заместитель директора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Кирилл Бердюгин.

«Учредители Фонда святой Екатерины приняли решение поддержать высококлассных специалистов НИИ травматологии имени Чаклина. Автопарк клиники давно нуждался в таком автомобиле, и этот подарок стал одним из этапов реализации программы по поддержке медицинской сферы Екатеринбурга и Свердловской области», – комментирует покупку нового оборудования заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что в мае Фонд святой Екатерины передал институту современный артроскоп за 8,7 млн рублей. При этом общий объем помощи врачам Свердловской области со стороны учредителей Фонда достиг почти 2 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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