Калининградский театр покажет в Екатеринбурге необычные «Мертвые души» и Grozu (ФОТО)

В Екатеринбург приехали 60 артистов Калининградского театра драмы, которые с 22 по 26 сентября покажут шесть спектаклей. Зрители увидят вольную трактовку «Мертвых душ» Гоголя, историю семьи Кабановых из «Грозы» Островского, оказавшихся в XXI веке, а также несколько постановок для детей и подростков.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского театра драмы, где будут выступать калининградцы, в Екатеринбург приедет почти вся труппа театра – около 60 человек. Костюмы, реквизит и декорации везут на трех огромных фурах через три страны и три государственные границы. Калининградский театр драмы впервые приедет на Урал с такими масштабными гастролями.

«Мы давно мечтали о гастролях в одном из самых театральных городов России – Екатеринбурге. Хотим показать вам самые разные постановки, как давно любимые нашими зрителями, так и недавние премьеры», – рассказал художественный руководитель Калининградского драмтеатра Александр Федоренко.

«Лорд Фаунтлерой»

Откроются гастроли 22 сентября семейным спектаклем «Лорд Фаунтлерой», на который могут отправиться родители с детьми-подростками. По сюжету семилетний Седрик после смерти отца живет с мамой в Нью-Йорке. Их весьма скромное, если не сказать бедное, существование нарушает неожиданное известие: мальчик оказывается единственным наследником деда, графа Доринкорта, и должен вернуться в Англию, чтобы стать ни много ни мало лордом Фаунтлероем – хозяином родового замка и огромного состояния.

«У ковчега в восемь»

Еще один спектакль, который будет интересен детям, – «У ковчега в восемь» – рассказывает про троицу пингвинов, которые не могут поделить два билета на Ноев ковчег.

Из классики в Екатеринбург привезут «Мертвые души» Гоголя и «Грозу» Островского. Но и тот и другой спектакль отличает своеобразное прочтение известных произведений.

«Вольная трактовка классического текста приводит главного героя «из прекрасного далёка» в Россию в сопровождении таинственной и холодной как ночь Незнакомки, – говорится в аннотации к «Мертвым душам». – Она, обольстив бывшего чиновника, а ныне ушлого афериста обещанием исполнить самые сокровенные желания, выманивает его на родину, чтобы здесь отдать во власть темных нечестивых сил…».

Groza

А «Гроза», в версии Калининградского театра – Groza, переносит семью Кабановых из известной пьесы Островского в XXI век, здесь переосмысливается знакомый каждому сюжет. Текст, написанный два века назад, тоже переложили на современный русский язык.

«В работе над проектом режиссер использовал различные переводы этой драмы на английский язык, на что, собственно, и указывает транслитерация в названии – Groza, – рассказали в театре.

«Поминальная молитва» «Поминальная молитва»

Также на сцене Свердловской драмы до 26 сентября можно будет увидеть «Поминальную молитву» и детектив «Тайна парижских бриллиантов».

«Тайна парижских бриллиантов»

Добавим, что гастроли носят обменный характер: летом труппа Свердловской драмы в течение недели играла спектакли в Калининграде.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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