Медики показали, как одеваются в «красных зонах» после отмены противочумных костюмов (ФОТО)

Свердловские медики не носят противочумные костюмы в «красных зонах». Вместо этого они используют наборы из нетканого полотна, состоящие из комбинезона, бахил, халата и шлема, а также резиновые перчатки, марлевые повязки и специальные очки. Например, такой комплект надевают медики из городской клинической больницы №40 Екатеринбурга, которая с начала пандемии, то есть уже больше полутора лет, работает в режиме ковидного госпиталя.

В августе Роспотребнадзор разрешил российским медикам, которые работают с зараженными Covid-19, не использовать противочумные костюмы – это комбинезоны из плотной, часто прорезиненной ткани, которые полностью защищают человека от инфицирования. В них встроены более продвинутые фильтры, которые не позволяют вирусу проникать в органы дыхания. Полтора месяца назад Роспотребнадзор изменил рекомендации для медиков, разрешив носить в «красной зоне» как противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат, а также обычный медицинский халат с длинным рукавом, плюс надевать респираторы, лицевые щитки или медицинские маски – «в зависимости от характера и условия работы».

«На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – ранее комментировал главврач московской больницы №40 Денис Проценко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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