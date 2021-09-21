Утром Екатеринбург окутал густой туман (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге горожане наблюдали густой туман. Жители Академического сообщают, что около 8 часов с трудом можно было разглядеть даже ближайшие здания, туман окутывает дома до сих пор.

В центре туман уже рассеялся.

Между тем синоптики обещают сегодня ясную погоду, будет довольно тепло – днем до + 8, вечером – до + 10. Но ночью ожидаются заморозки, местами до -2. Такая же погода ожидается до конца недели: сравнительно теплые дни, ночные заморозки, без существенных осадков. Ветер северо-западный, с переходом на северный, 3-8 м/с.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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