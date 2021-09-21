Якуб Коварж попрощался с Екатеринбургом. Последнее интервью вратаря в России (ФОТО, ВИДЕО)

Вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж попрощался с городом и командой – хоккеист и клуб в субботу расторгли контракт по обоюдному согласию из-за травмы игрока, рецидив которой не позволил ему продолжать защищать ворота. Перед отъездом в Чехию Коварж дал эксклюзивное интервью «Новому Дню», в котором рассказал, чем займется после возвращения в Чехию, кого из одноклубников взял бы в пятерку мечты и о чем сожалеет после восьми лет в России.

Интервью с Якубом Коваржем

Первое интервью нашему агентству Коварж дал еще осенью 2013-го, тогда хоккеист только приехал в Россию, еще не говорил по-русски, но очень удивлялся снегу в октябре и, как признался в новой серии спецпроекта «Люди =А=», хотел доиграть хотя бы один сезон. В итоге же период в КХЛ у легионера растянулся на восемь сезонов. За несколько лет Якуб выучил русский язык, стал свободно общаться с одноклубниками, тренерами и болельщиками, которые горячо полюбили чешского вратаря.

По его словам, он получил тысячи комментариев и сообщений в инстаграме, когда стало известно о его уходе. «Я честно хотел бы ответить каждому, но это просто нереально», – сказал он «Новому Дню». С одноклубниками Коварж уже попрощался. С некоторыми из них он провел семь сезонов – кроме сезона 2016/2017, когда вратарь играл в «Северстали» – он покинул екатеринбургскую команду из-за конфликта с тогдашним главным тренером Андреем Разиным, прославившимся негуманными методами воспитания хоккеистов, но после смены руководства «шоферов» и тренерского штаба вернулся на Урал. Говоря о том, кого из одноклубников Коварж набрал бы в великолепную пятерку, он назвал защитников – Сами Лепистё и Сергея Гусева, и нападающих – Анатолия Голышева, Найджела Доуза и Сергея Симакова.



Полную версию интервью и последний кувырок Коваржа смотрите на канале «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Отман, Дмитрий Бутаков

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