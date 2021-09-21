В Свердловской области выявлено еще 511 случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Свердловской области было выявлено еще 511 новых случаев заражения коронавирусом, из них 118 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции достигло 134 258.

Как сообщает региональный оперштаб, состояние 633 госпитализированных оценивается как тяжелое, 375 из них находятся в реанимации, в том числе 282 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона – 4 173. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 37 случаев смерти больных коронавирусом, с начала пандемии – 5 938.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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