В Екатеринбурге закрываются летние веранды общепита. В некоторые годы рестораторы оставляли теплые летники работать до конца октября, однако нынешняя осень не радует погодой, поэтому многие сворачиваются уже сейчас.

Эта неделя станет самой теплой – к пятнице ожидается до +12 градусов, такая же погода будет и в выходные, а затем похолодает до +4…+5 градусов днем, и повышаться температура воздуха в этом году уже вряд ли будет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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