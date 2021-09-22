Аналитики назвали самые дождливые города России – на первом месте не Санкт-Петербург

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» изучили данные об осадках в октябре за несколько лет, чтобы узнать, какие территории в России самые дождливые. В расчет брали только миллионники.

Оказалось, что самый дождливый город в России – это не Санкт-Петербург, как принято считать, а Пермь – в среднем здесь в октябре 13 дождливых дней. На втором месте Екатеринбург – 11 дней с дождями за месяц. «В Екатеринбурге дожди сравнительно лёгкие: за октябрь выпадает примерно 46 мм осадков – около 4,1 мм за один дождь, что на 26% меньше, чем в среднем по миллионерам», – уточнили в пресс-службе компании.

На третьей строчке Новосибирск, а вот Северная столица только на четвертой. Замыкает топ-5 – Уфа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

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