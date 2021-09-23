Сегодня – день осеннего равноденствия

23 сентября – день осеннего солнцестояния – ночь становится равна дню, а после день начинает убывать. Так продлится вплоть до 22 декабря, зимнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня, напротив, станет расти.

На Руси с 23 сентября было связано множество примет и обрядов. Например, по рябине судили о предстоящей осени и зиме. Так, если ягод много, то считалось, что это предвестник дождливой осени и суровой зимы.

Также считалось добрым знаком устроить щедрый стол ко дню осеннего равноденствия. В это время в завершающую стадию входил сбор урожая, так что проблем с изобилием не возникало.

Современные астрологи говорят, что день нужно провести в гармонии с собой, с позитивными мыслями и хорошим настроем. Они рекомендуют сделать уборку, избавиться от хлама, чтобы дать дорогу переменам к лучшему.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

В Екатеринбурге ликвидирована ячейка экстремистов. / Состав свердловского заксобрания обновится на 50%. Список депутатов. / Агрессия может скрываться и в спокойном ребенке: после событий в Перми психолог посоветовала, на что обратить внимание родителям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»