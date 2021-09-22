Сегодня начинается астрономическая осень

22 сентября – день начала астрономической осени. Солнце пересекает небесный экватор, в северном полушарии начинается осень, а в южном – весна. Астрономическая осень продлится до зимнего солнцестояния, которое начнется 21 декабря.

С днем равноденствия связано множество примет и традиций. Принято считать, что осень будет такой, какой будет погода в день ее астрономического начала. Если же к началу астрономической осени пожелтели листья березы и рябины, то зима будет холодной.

С рябиной связана еще одна примета. Так, сорванная в это время веточка будет защищать дом от бессонницы и от нечистых сил. Кисточки рябины клали между оконными рамами в качестве оберега и верили, что теперь дом защищен.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

Аналитики назвали самые дождливые города России – на первом месте не Санкт-Петербург. / Сезон гриппа начался: врачи рассказали, для кого опасен вирус и как уберечь младенцев. / На борту лайнера British airways умерла пассажирка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»