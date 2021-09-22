В Екатеринбурге дворник убил приятеля и пытался сварить его части тела

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело против екатеринбуржца, который обвиняется в убийстве знакомого. По версии следствия, мужчина изощренным способом пытался избавиться от трупа, чтобы замести следы преступления.

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, убийство было совершено в период с 3 по 4 марта 2021 года возле жилых домов по улице Вилонова в Екатеринбурге, недалеко от магазина, где обвиняемый работал дворником. Как полагает следствие, мужчина был пьян, поссорился со своим приятелем и задумал убить его. Он несколько раз ударил его руками по голове, повалил на землю и задушил. Сначала злоумышленник спрятал тело в магазине, в котором работал. Затем решил избавиться от трупа. Он разрубил туловище топором, части тела сложил в мешки для строительного мусора, а те, что не влезли, попытался сварить, чтобы затем слить в канализацию. Но сделать это у него не получилось, говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

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