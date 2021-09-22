На Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге

На территорию Свердловской области пришел арктический антициклон, который принес с собой сухую и почти безветренную погоду. Уральский гидрометцентр сделал предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в воздухе. Вероятность смога сохранится до 20 часов 26 сентября.

Под влиянием антициклона на Урале до конца недели будет преимущественно солнечно и без осадков. Уральцы смогут насладиться золотой осенью. Ночные заморозки на время отступят, а дневная температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

Как сообщила главный свердловский метеоролог Галина Шепоренко, в выходные дни 25 и 26 сентября ночью ожидается +1…+5 градусов, днем +9…+13 °C, что близко к климатической норме. Но в начале следующей недели погода испортится, на юге Свердловской области появится облачность и пойдут дожди.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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