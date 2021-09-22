Число умерших от Covid-19 свердловчан приближается к шести тысячам

В Свердловской области зарегистрировано еще 38 случаев смерти больных Covid-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни уже 5976 свердловчан.
Как сообщили в региональном оперштабе, на сегодня состояние 634 госпитализированных оценивается как тяжелое, 389 из них находятся в реанимации, в том числе 300 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, составляет 4256, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
За сутки в регионе выявлено 515 новых случаев заболевания, в том числе 122 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 134 769.
За сутки выписан 471 человек, всего – 124 293.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 22.09.21
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