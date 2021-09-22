В Екатеринбурге работает 21 ковидная бригада скорой

В Екатеринбурге работает 21 бригада скорой медицинской помощи, которая специализируется на пациентах с инфекционными заболеваниями, в том числе – коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков в ответ на вопрос «Нового Дня». «Пока этого достаточно, в случае необходимости мы количество бригад увеличиваем за счет медицины катастроф», – сказал он.

Креков также призвал людей прививаться. «Чтобы не оказываться в ситуации, когда мы героически создаем проблемы, а потом героически преодолеваем, надо прививаться», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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