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Среда, 22 сентября 2021, 14:03 мск

Новости Екатеринбург

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Больше 100 тысяч свердловчан уже ревакцинировались

Больше 100 тысяч жителей Свердловской области уже сделали повторную прививку от коронавируса, сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперштаба. Ревакцинация в условиях эпидподъема рекомендована раз в полгода.

Напомним, в Свердловской области прививают как «Спутником V», так и «Спутником Light», причем ревакцинацию, как правило, проводят вторым препаратом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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