Рабочего-мигранта насмерть засыпало землей в котловане (ФОТО)

Один рабочий погиб, другой получил травмы при обрушении стены котлована на стройке в Екатеринбурге, на улице Шолохова.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что ЧП случилось вечером 22 сентября. Чтобы извлечь из-под завалов тело погибшего, на месте работали 5 единиц спецтехники, 19 человек личного состава, в том числе спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работу осложняло то, что котлован заполнялся водой. Ее пришлось откачивать с помощью насосов пожарных автомобилей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что оба пострадавших – уроженцы Узбекистана. Выживший сейчас находится в травматологическом отделении 36-й горбольницы с повреждением ноги. Погибший – гражданин Умарегиев 1989 года рождения. «Ситуацию по его извлечению усугубляло то, что семиметровый котлован заполняла вода из поврежденной канализационной трубы, в которую, по неподтверждённым пока сведениям, рабочие пытались сделать врезку. Сейчас сыщики отрабатывают различные версии ЧП, в том числе нарушение правил техники безопасности», – отметил полковник Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание за совершение этого преступления – до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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