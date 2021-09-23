Большинство депутатов сначала были против: как 30 лет назад Свердловск стал Екатеринбургом

Сегодня исполняется ровно 30 лет с того дня, как президиум Верховного Совета РСФСР утвердил решение Свердловского горсовета народных депутатов о возвращении городу исторического названия – Екатеринбург. О том, как это происходило, «Новому Дню» рассказал депутат того созыва Нафик Фамиев.

По его словам, переименование города было инициативой группы демократически настроенных депутатов, в которую входили глава комиссии горсовета по культуре Юрий Демидов, депутат Станислав Ячевский, сам Фамиев и другие. Идею поддерживал и председатель Юрий Самарин, но реализовать ее получилось у них не сразу. «На фоне поражения ГКЧП, в августе 1991 года, жизнь забурлила. У общества был запрос на справедливость. А совет депутатов был еще советский, по большей части состоящий из коммунистов – работников райкомов, горкомов, директоров школ, больниц. Коммунистов было большинство, но им не хватало мобильности», – вспоминает Фамиев.

Предложение группы депутатов вернуть городу название «Екатеринбург» коммунисты и часть горожан восприняли в штыки. Предлагались «нейтральные» варианты: Уральск, Исетск и шуточное Россельбург. Причем весь процесс обсуждения шел напрямую «в паблик» – в горсовете стояли микрофоны, выступления депутатов транслировались по городскому радио. Тогда многие горожане так интересовались новостями, что ходили по улицам с приемниками. Инициаторы переименования получали прямые отклики от избирателей – и положительные, и гневные, некоторые предлагали их чуть ли не расчленить, потому что в предложении явно содержался идеологический аспект. Не одобрял идею и глава региональной администрации Эдуард Россель, державшийся за название «Свердловская область».

От внесения предложения до самого голосования прошло немало времени. Фамиев вспоминает, что тогда в горсовете было 200 депутатов, для кворума было необходимо присутствие 134 человек, и коммунисты во главе с Владимиром Кадочниковым неоднократно пользовались своим численным превосходством, чтобы сорвать его. Но группа сторонников переименования постепенно переубеждала сомневающихся, в том числе коммунистов. Историческое заседание горсовета состоялось 4 сентября 1991 года: демократам удалось собрать кворум и провести голосование, на котором простым большинством было принято решение о переименовании Свердловска в Екатеринбург. Документ направили на утверждение в Москву. 23 сентября 1991 года президиум Верховного Совета РСФСР одобрил его. А 24 сентября газета «Вечерний Свердловск» вышла уже с новым названием – «Вечерний Екатеринбург».

Никаких серьезных финансовых вливаний, по словам Фамиева, не потребовалось. «Обязаловки по смене вывесок, печатей, документов не было. Каждый делал это по мере своей возможности – бизнес, граждане, организации. В первую очередь старое-новое название закрепилось в устной речи. «Хотя многие еще долго говорили Свердловск, или Све́рдловск, – добавил Фамиев, – может быть, кто-то и до сих пор так говорит. Но мы вернули городу его историческое название».

Добавим, в том же месяце, 6 сентября 1991 года, президиум Верховного Совета РСФСР принял решение о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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