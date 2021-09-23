В Свердловской области 130 блокадников получат по 50 тысяч рублей

В ближайшее время 130 пожилых свердловчан получат по 50 тысяч рублей как свидетели и участники блокады Ленинграда.
«Выплату единовременно получат те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Свердловской области таких немного – 130 человек. Все они в ближайшее время получат по 50 тысяч рублей. Заявлений никаких подавать не нужно», – рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.
Указ о выплатах блокадникам подписал на днях президент России в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни через Ладогу.
Напомним, Ленинград был взят в блокаду 8 сентября 1941 года, которая продолжалась до 27 января 1944 года.
Екатеринбург, Ольги Тарасова
Екатеринбург. Другие новости 23.09.21
На новые выплаты беременным женщинам и одиноким родителям ПФР принимает по 1000 заявлений в сутки. / Депутат доплатил медикам за работу в мобильных пунктах вакцинации. / В Свердловской области «школьные» выплаты получили 99% детей. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube