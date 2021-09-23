В Свердловской области 130 блокадников получат по 50 тысяч рублей

В ближайшее время 130 пожилых свердловчан получат по 50 тысяч рублей как свидетели и участники блокады Ленинграда.

«Выплату единовременно получат те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Свердловской области таких немного – 130 человек. Все они в ближайшее время получат по 50 тысяч рублей. Заявлений никаких подавать не нужно», – рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.

Указ о выплатах блокадникам подписал на днях президент России в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни через Ладогу.

Напомним, Ленинград был взят в блокаду 8 сентября 1941 года, которая продолжалась до 27 января 1944 года.

Екатеринбург, Ольги Тарасова

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