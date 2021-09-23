После тушения пожаров леса под Первоуральском завалены канистрами (ФОТО)

После тушения пожаров под Первоуральском, которые полыхали в конце лета, леса оказались завалены мусором – в основном, тарой, в которой добровольцы привозили воду, канистрами и бутылками. Находку сделал житель Первоуральска Иван Зыков во время пробежки, передает «Новый День».

«Глянул, что творится в лесу, где пылали пожары. Обстановка спокойная, наконец-то убрали вырубленный лес, расчистили дорожки, даже самые старые, забытые, по которым лет 20-30 назад проходила лыжная трасса. Огонь потушен, сады спасли, но что оставили после себя «спасатели»? Гору пластиковых бутылок», – сказал он.

Иван рассказал «Новому Дню», что в выходные собирается совершить кросс по местам, где были пожары, и убрать пластиковый мусор, оставшийся в лесу после тушения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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