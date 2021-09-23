Кольцовская таможня: китайцы перестали отправлять в Екатеринбург самолеты с посылками

Благодаря пандемии дистанционная торговля начала быстро развиваться – заказы делают уже не только в Москве, Санкт-Петербурге и городах-милионниках, но и в небольших населенных пунктах. В этом году, несмотря на то, что традиционные магазины работу не прекращали, интерес к онлайн-покупкам остался. Но на этом фоне Китай серьезно урезал поставки в Екатеринбург самолетами.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции первый заместитель начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков, в 2021 году всего через таможню прошло около 200 тонн груза или 11,5 млн посылок. Это примерно по 1,5 млн посылок в месяц. Но по сравнению с прошлым годом ощущается спад. «Это связано с логистикой. Основное направление – это Китай. А они стали отправлять автотранспортом или мультимодальными перевозками, когда отправление идет морем, потом железной дорогой, потом автодорогой. В этом году авиасообщение свелось практически к нулю, всего было 2-3 самолета. В прошлом году грузовой самолет приземлялся почти каждый день или через день», – прокомментировал таможенник.

По его словам, решение сократить авиаперевозки посылок было исключительно со стороны Китая – Россия никакие новые правила не вводила. Для китайцев Екатеринбург в плане торговли через авиацию перестал быть выгодным. Например, в Новосибирск они отправляют небольшие самолеты, на 12-15 тонн груза, пилоты успевают улететь и вернуться обратно без пересменки и дозаправки. А в Екатеринбург без дозаправки могут летать только более крупные самолеты, и время нахождения пилотов за штурвалом требует смены. Поэтому чаще грузы улетают в Новосибирск, а оттуда по трассам добираются до Екатеринбурга.

Что касается вообще рынка дистанционной торговли, то в перспективе ожидается только его рост. «Люди стали чаще покупать однозначно, и стали чаще заказывать по интернету уже не только в городах-милионниках. Поспособствовала пандемия, плюс ко всему способствовало развитию дистанционной торговли в регионах то, что многие из Москвы ушли на дистанционку и разъехались, а привычки остались. И, переехав, они начали подтягивать регионы в плане заказов. Например, в Краснодарском крае резко выросли продажи, а это приоритетный регион для работы удаленно», – отметил исполнительный директор Национальной ассоциации дистанционной торговли Михаил Яценко. Впрочем, по его словам, о серьезной конкуренции со стационарной торговлей речи пока и не идет – дистанционная, несмотря на развитие, все еще занимает небольшую часть розничного рынка России.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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